Kota Mandi Bhav: गेहूं, सोयाबीन, सरसों, उड़द तेज, चना-धान मंदा, चांदी 5500 रुपए फिसली

रविवार रात से ही किसानों के मंडी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बूंदी और बारां की मंडियों में अधिक आवक के कारण कामकाज बंद रहने से भी किसान कोटा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से धान की आवक बढ़ी है। सोमवार को वहां से करीब एक लाख बोरी धान मंडी पहुंचा। किसानों ने आवक को देखते हुए टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने भी कहा कि टोकन सिस्टम से किसानों को अनावश्यक इंतजार से राहत मिल सकती है।