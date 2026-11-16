Kota Mandi Bhav: गेहूं, सोयाबीन, सरसों, उड़द तेज, चना-धान मंदा, चांदी 5500 रुपए फिसली

Kota Mandi: फोटो-पत्रिका
कोटा। हाड़ौती में फसलों की बंपर आवक का असर भामाशाहमंडी में देखने को मिल रहा है। सोमवार को मंडी में करीब तीन लाख कट्टे कृषि जिंस पहुंचने से व्यवस्थाएं चरमरा गईं। मंडी परिसर में जगह कम पड़ गई और किसानों को अपनी उपज खाली करने के लिए इंतजार करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि मंडी के बाहर करीब डेढ़ किलोमीटर तक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों की कतार लग गई। शाम तक 600 से अधिक वाहन बाहर खड़े रहे।
रविवार रात से ही किसानों के मंडी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बूंदी और बारां की मंडियों में अधिक आवक के कारण कामकाज बंद रहने से भी किसान कोटा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से धान की आवक बढ़ी है। सोमवार को वहां से करीब एक लाख बोरी धान मंडी पहुंचा। किसानों ने आवक को देखते हुए टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने भी कहा कि टोकन सिस्टम से किसानों को अनावश्यक इंतजार से राहत मिल सकती है।
सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 3 लाख कट्टे रही। गेहूं 25 रुपए, सोयाबीन 100 रुपए, सरसों 200 रुपए और उड़द 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। चना 50 रुपए और धान 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन की करीब 4 हजार कट्टे आवक हुई। इसके भाव 5400 से 20000 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
|कृषि जिंस
|भाव
|गेहूं मिल
|2800–2900
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2900–2950
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2950–3150
|धान 1509 (गीला)
|3400–4000
|धान 1509 (सूखा)
|4100–4451
|धान 1847
|3800–4250
|धान 1718
|4400–4801
|धान सुगंधा
|3700–4141
|धान पूसा-1
|4200–4650
|धान 1401
|4300–4601
|सोयाबीन
|5800–7451
|सरसों
|8500–9781
|अलसी
|9500–10000
|ज्वार शंकर
|2000–2500
|मक्का नई
|2300–2870
|जौ
|2600–2850
|तिल्ली
|12000–15500
|मैथी
|5800–7000
|धनिया बादामी
|14000–14700
|धनिया ईगल
|15000–15500
|धनिया रंगदार
|16000–17500
|मूंग
|6500–8000
|उड़द
|5500–8300
|चना देशी
|6700–6900
|चना मौसमी नया
|6600–6901
|चना पेप्सी
|6600–6901
|चना डंकी
|5200–6600
|चना काबुली
|5500–8500
किराना बाजार में सोयाबीन तेल 50 रुपए और मूंगफली तेल 35 रुपए प्रति टिन तेज रहा।
|तेल का नाम
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2600
|सोया रिफाइंड चंबल
|2570
|सदाबहार
|2410
|लोकल रिफाइंड
|2290
|दीप ज्योति
|2430
|सरसों स्वास्तिक
|3310
|अलसी तेल
|2890
|मूंगफली ट्रक
|3450
|कोटा स्वास्तिक
|3000
|सोना सिक्का
|3260
|कटारिया गोल्ड
|3030
|वनस्पति स्कूटर
|2070
|वनस्पति अशोका
|2070
|वस्तु
|भाव
|चीनी (प्रति क्विंटल)
|5640–5680
|मिल्क फूड घी (टिन)
|10040
|कोटा फ्रेश घी (टिन)
|9900
|पारस घी (टिन)
|10350
|नोवा घी (टिन)
|10100
|अमूल घी (टिन)
|9980
|मधुसूदन घी (टिन)
|10500
|परम घी (टिन)
|10340
|बासमती चावल (प्रति क्विंटल)
|9500–10500
|मूंग दाल
|9500–10200
|मूंग मोगर
|10700–11100
|चना दाल
|8800–9000
|तुअर दाल
|12000–15200
|उड़द दाल
|10800–11500
|उड़द मोगर
|12000–13000
|मसूर दाल
|7000–7500
कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 5500 रुपए टूटकर 1,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जेवराती सोने के भाव 1100 रुपए घटकर 1,39,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए। शुद्ध सोने का भाव 1,39,850 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, रुपए प्रति 10 ग्राम
|सोने की शुद्धता
|भाव
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|139000
|गोल्ड 22 कैरेट
|128704
|गोल्ड 20 कैरेट
|120870
|गोल्ड 18 कैरेट
|111200
|गोल्ड 14 कैरेट
|97887
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