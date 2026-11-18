घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार, कृष्णकुमार का सुल्तानपुर-भौंरा मार्ग पर रेस्टोरेंट है। रात को वे कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जींद बाबा कुंड के पास एक कार में सवार होकर आए छह लोगों ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कृष्णकुमार को पहले लगा कि यह हादसा है। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें तब तक पीटा, जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए।