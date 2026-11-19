Pali Road Accident : जैतारण (पाली). राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 458 पर गांव आगेवा व जैतारण के बीच जैतारनिया बेरा के सामने गुरुवार सुबह करीब 8.30 बजे तेज रफ्तार व लापरवाही से चला रहे एक ट्रेलर चालक ने कुशालपुरा से जैतारण मजदूरी के लिए जा रहे दम्पती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक दुर्घटनाग्रस्त हुई मोटरसाइकिल को करीब एक किलोमीटर दूर ले गया। घटना की सूचना मिलते ही आस-पास के लोग व परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। सड़क पर लोगों ने पत्थर व कांटे रखकर जाम लगा दिया। पुलिस की समझाइश के बाद ढाई घंटे से जाम खोला गया।