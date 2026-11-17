Rajasthan Sarpanch Manisha Bai : रायपुर मारवाड़। पंचायतीराज आम चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सोमवार को सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान के बाद गांवों को नई सरकार मिल गई। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस बीच पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की कुशालपुरा ग्राम पंचायत का चुनाव खास चर्चा में रहा। यहां किन्नर समाज की मनीषा बाई ने सरपंच पद पर जीत दर्ज कर नई मिसाल कायम की। उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे कई दिग्गज प्रत्याशियों और पूर्व सरपंचों को शिकस्त देते हुए 301 मतों के अंतर से जीत हासिल की।