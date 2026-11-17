रोहल ग्राम पंचायत में चुनाव को लेकर शुरुआत से ही मुकाबला रोचक बना हुआ था। दोनों प्रत्याशियों के बीच शुरूआत में कड़ी टक्कर देखने को मिली। मतगणना पूरी होने के बाद रिंकू कंवर ने 113 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं, कांग्रेस विधायक हाकम अली खान की भाभी सहीदन बानो तीसरे नंबर पर रही। सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद गांव में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, रामगढ़ शेखावाटी पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में मतगणना के परिणाम देर रात तक जारी होते रहे। कुछ पंचायतों में आधी रात तक नतीजे घोषित हो गए, जबकि ठेड़ी ग्राम पंचायत में देर रात तक मतगणना चलती रही।