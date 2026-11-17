मतदान के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने सुबह घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद ग्रामीण अशरफ को परिजन खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे। वहीं दिव्यांग शिवशंकर शुक्ला व्हीलचेयर के जरिए मतदान करने पहुंचे। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि साहोड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच एवं पंच पदों के लिए पहले 30 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित था, लेकिन एक नामांकन पत्र निरस्त होने और अन्य प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के कारण चुनाव नहीं हो सके थे। इसके बाद सोमवार को दोबारा चुनाव करवाए गए।