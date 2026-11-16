Sariska Tiger Reserve: सरिस्का बफर एरिया की 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन ने जारी किया नोटिस

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद सरिस्का प्रशासन हरकत में आ गया है। भूरा सिद्ध मंदिर मार्ग पर करीब पांच बीघा जमीन पर कब्जा कर पक्के निर्माण किए जाने के मामले में वन विभाग ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं। मौके पर पहुंची सरिस्का की टीम ने जांच कर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें जमीन सरिस्का बफर एरिया में होना और वहां निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई है।