अलवर प्याज मंडी में जाम: अग्रसेन सर्किल से 200 फीट तक वाहनों की कतारें, रातभर परेशानी

अलवर शहर की प्याज मंडी में इन दिनों प्याज से भरे वाहनों की बढ़ती संख्या ने यातायात व्यवस्था बिगाड़ दी है। मंडी में आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक और अन्य वाहनों के कारण आसपास की सड़कों पर अघोषित चक्का जाम जैसे हालात बन गए हैं। शाम होते ही मंडी के आसपास वाहनों की कतारें लगना शुरू हो जाती हैं, जो देर रात तक बनी रहती हैं। शनिवार रात से मंडी के चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।