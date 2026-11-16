Panchayat Chunav: चौथे चरण की वोटिंग जारी, टपूकड़ा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ

पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को खैरथल-तिजारा जिले की चार पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।