Matsya Utsav: 25 नवंबर से मचेगी मत्स्य उत्सव की धूम, भव्य शोभायात्रा से लेकर भानगढ़ तक होंगे खास कार्यक्रम

उत्सव के अंतिम दिन 28 नवंबर को सुबह 9:30 बजे कंपनी बाग में फ्लावर शो होगा। सुबह 10 बजे यहां डॉग, कैट, बर्ड और अन्य विदेशी पालतू जानवरों का पेट एनिमल शो आयोजित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे भानगढ़ में लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इस तरह चार दिन तक अलवर में पर्यटन, कला, संस्कृति और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अलवर की कला और संस्कृति का महाकुंभ 'मत्स्य उत्सव-2026' इस बार खास होने वाला है।