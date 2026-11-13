13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar Bhiwadi Air Pollution: सर्दी बढ़ते ही जहरीली हुई हवा, अलवर का AQI 231 और भिवाड़ी का 331 पार

अलवर में सर्दी बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का असर भी तेज होने लगा है। तापमान में गिरावट और हवा की धीमी रफ्तार के चलते प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो रहे हैं। रात होते-होते अलवर का एक्यूआई 231 और भिवाड़ी का 331 दर्ज किया गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Updated: 13 Nov 2026, 11:27 AM IST

Alwar Bhiwadi Air Pollution

अलवर-भिवाड़ी में बढ़ा वायु प्रदूषण (फोटो - पत्रिका)

अलवर. सर्दी की शुरुआत के साथ ही अलवर और भिवाड़ी की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। दिनभर हल्की धुंध छाई रहने और धूप बेअसर रहने से मौसम में बदलाव साफ नजर आया। दिन के समय दोनों शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 200 के आसपास रहा, लेकिन रात होते-होते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। अलवर में एक्यूआई 231 और भिवाड़ी में 331 दर्ज किया गया। ऐसे में भिवाड़ी की हवा की स्थिति अलवर के मुकाबले ज्यादा खराब रही।

मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दिया। अलवर में दिनभर हल्की धुंध छाई रही। आसमान में धुंध के कारण धूप भी ठीक से नहीं खिल सकी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में एक दिन में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का असर भी बढ़ने लगा है।

रात में प्रदूषण बढ़ने की चुनौती

सर्दियों में रात के समय तापमान गिरने से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। दरअसल, तापमान कम होने पर वातावरण की निचली परत में प्रदूषक कण जमा होने लगते हैं। वहीं, हवा की रफ्तार धीमी रहने से ये कण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। इसके चलते प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रह सकता है।

Alwar Crime News: थानागाजी में पुश्तैनी स्थान पर पूजा के विवाद में दंपती पर हमला, 4 पर केस दर्ज

ये भी पढ़ें
alwar thanagazi crime news

यही वजह है कि सर्दियों में रात और सुबह के समय वायु गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। दिन में धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कणों के फैलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन धुंध और कम हवा के कारण इसका असर सीमित रह सकता है।

भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर ज्यादा

अलवर और भिवाड़ी के एक्यूआई के आंकड़ों में भी अंतर दिखाई दिया। अलवर का एक्यूआई 231 रहा, जबकि भिवाड़ी में यह बढ़कर 331 तक पहुंच गया। दोनों शहरों में प्रदूषण का बढ़ता स्तर सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। ऐसे में सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और धूल-धुएं वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है।

4.50 करोड़ के स्टांप ड्यूटी घोटाले में 11 साल बाद भी वसूली नहीं, ACB की जांच अधूरी

ये भी पढ़ें
alwar neemrana stamp duty scam
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.