Alwar Bhiwadi Air Pollution: सर्दी बढ़ते ही जहरीली हुई हवा, अलवर का AQI 231 और भिवाड़ी का 331 पार

अलवर और भिवाड़ी के एक्यूआई के आंकड़ों में भी अंतर दिखाई दिया। अलवर का एक्यूआई 231 रहा, जबकि भिवाड़ी में यह बढ़कर 331 तक पहुंच गया। दोनों शहरों में प्रदूषण का बढ़ता स्तर सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। ऐसे में सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और धूल-धुएं वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है।