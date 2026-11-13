Alwar Bhiwadi Air Pollution: सर्दी बढ़ते ही जहरीली हुई हवा, अलवर का AQI 231 और भिवाड़ी का 331 पार

अलवर-भिवाड़ी में बढ़ा वायु प्रदूषण (फोटो - पत्रिका)
अलवर. सर्दी की शुरुआत के साथ ही अलवर और भिवाड़ी की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। दिनभर हल्की धुंध छाई रहने और धूप बेअसर रहने से मौसम में बदलाव साफ नजर आया। दिन के समय दोनों शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 200 के आसपास रहा, लेकिन रात होते-होते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। अलवर में एक्यूआई 231 और भिवाड़ी में 331 दर्ज किया गया। ऐसे में भिवाड़ी की हवा की स्थिति अलवर के मुकाबले ज्यादा खराब रही।
मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दिया। अलवर में दिनभर हल्की धुंध छाई रही। आसमान में धुंध के कारण धूप भी ठीक से नहीं खिल सकी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में एक दिन में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का असर भी बढ़ने लगा है।
सर्दियों में रात के समय तापमान गिरने से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। दरअसल, तापमान कम होने पर वातावरण की निचली परत में प्रदूषक कण जमा होने लगते हैं। वहीं, हवा की रफ्तार धीमी रहने से ये कण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। इसके चलते प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रह सकता है।
यही वजह है कि सर्दियों में रात और सुबह के समय वायु गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। दिन में धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कणों के फैलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन धुंध और कम हवा के कारण इसका असर सीमित रह सकता है।
अलवर और भिवाड़ी के एक्यूआई के आंकड़ों में भी अंतर दिखाई दिया। अलवर का एक्यूआई 231 रहा, जबकि भिवाड़ी में यह बढ़कर 331 तक पहुंच गया। दोनों शहरों में प्रदूषण का बढ़ता स्तर सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। ऐसे में सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और धूल-धुएं वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
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