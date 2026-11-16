Sikar Weather Update : हिमालय के तराई क्षेत्रों में बर्फबारी से बदला मौसम, माउंट आबू से भी सर्द रहा सीकर, अब बढ़ेगी ठंड

Sikar Weather Update : सीकर। हिमालय के तराई क्षेत्रों में बर्फबारी और नए मौसम तंत्र के असर से चौबीस घंटे में अंचल का मौसम पूरी तरह बदल गया। दिन और रात के तापमान में गिरावट के कारण सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में माउंट आबू की तुलना में भी फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार वातावरण शुष्क रहने से तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आएगी। मध्यरात्रि से सर्द हवाएं चलने के कारण सोमवार सुबह तेज सर्दी रही। सुबह कई स्थानों पर हल्का कोहरा छाया। वाहनों पर ओस की बूंदे जमी नजर आई। राजमार्गों पर लाइट जलाकर वाहन चलने पड़े। सुबह आठ बजे तक गर्म कपड़ों में पूरी तरह लिपटे नजर आए। सड़क किनारे चौपाल रोशन हो गए। सूर्योदय के बाद भी सर्दी रही। हवा में नमी बढ़ने से दिन के तापमान में भी करीब छह डिग्री की गिरावट आई। दिनभर वातावरण में धुंध छाई जा रही। शाम होते ही सर्दी ने शिकंजा कस लिया।