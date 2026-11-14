सीकर में पंचायत चुनाव के बीच हंगामा, मोबाइल लेकर बूथ में घुसने लगे युवक और बुजुर्ग; पुलिस से उलझे

Sikar Panchayat Election 2026: सीकर जिले में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तहत शनिवार को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक जिले में 52.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस बीच हापास गांव में मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक और बुजुर्ग पुलिसकर्मियों से उलझने लगे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में ले लिया।