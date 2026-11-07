सीकर: 82 साल के बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसाकर मांगे 10 लाख रुपए, ब्लैकमेल करने वाली युवती समेत 4 गिरफ्तार

Sikar Honey Trap Case: सीकर में उद्योग नगर थाना पुलिस ने हनीट्रैप गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 82 साल के बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर को अपने जाल में फंसाया था। गैंग के मास्टरमाइंड और उसकी गर्लफ्रेंड ने कमरा किराए पर लेने के बहाने बुजुर्ग से नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद उनका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की। हनीट्रैप गैंग के सरगना अशोक जाखड़ ने बुजुर्ग से दो लाख रुपए भी ले लिए थे। आरोपियों ने अपने शौक पूरे करने के लिए हनीट्रैप गैंग बनाई थी। न्यायालय ने युवती को जेल भेज दिया, जबकि तीनों आरोपियों को एक दिन के रिमांड पर लिया है।