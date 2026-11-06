Rajasthan Crime: गाय बेचने का किया विरोध तो पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बेटे ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया केस

थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार चुन्नीलाल ने छोटे बेटे की शादी के लिए करीब 15 लाख रुपए का कर्ज लिया था। आर्थिक तंगी के चलते वह कर्ज चुकाने के लिए गाय बेचना चाहता था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस पर गुस्साए पति ने लोडिंग वाहन से टक्कर मारकर अपनी ही पत्नी की जान ले ली। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। छोटे बेटे की शादी के लिए लिए गए करीब 15 लाख रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी पति गाय बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी के विरोध करने पर उसने आवेश में आकर लोडिंग वाहन से टक्कर मारकर उसकी जान ले ली।