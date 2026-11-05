Rajasthan: सरपंच चुनाव के दौरान भारी बवाल, मारपीट में एक प्रत्याशी बेहोश, अस्पताल में भर्ती

सीकर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान विवाद और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीकर जिले की दांतारामगढ़ तहसील की भोजा की ढाणी ग्राम पंचायत के किकरालिया गांव में मंगलवार को मतदान के दौरान दो सरपंच प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी अरुण कुमार पारीक के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट में घायल अरुण कुमार बेहोश हो गए। उन्हें एंबुलेंस की मदद से सीकर के श्री कल्याण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।