Rajasthan Crime News: अश्लील वीडियो बनाकर 10 लाख की डिमांड, 79 साल के बुजुर्ग का ‘हनीट्रैप’- गर्लफ्रेंड समेत 4 अरेस्ट 

राजस्थान के सीकर में हनीट्रैप के जरिए बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगने वाले गिरोह का उद्योग नगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह ने 79 साल के प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाकर पहले अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में गैंग के मास्टरमाइंड, उसकी गर्लफ्रेंड समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बुजुर्ग से पहले भी दो लाख रुपए वसूल किए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।