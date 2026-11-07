राजस्थान में आधी रात 2 चिंकारों का शिकार कर पेड़ पर लटकाया, रहस्यमयी डिब्बे से आवाज निकालकर बुला रहे थे शिकारी

Rajasthan Barmer Chinkara Poaching: बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र में वन्यजीवों के शिकार का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात शिकारियों ने दो चिंकारों का शिकार कर दिया। आरोपियों ने शिकार के बाद चिंकारे को पेड़ पर लटका दिया। तीसरे चिंकारे का शिकार करने की कोशिश के दौरान पशुओं के शोर मचाने से ग्रामीण जाग गए। ग्रामीणों ने शिकारियों को ललकारा और उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग निकले। मामले में वन विभाग ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।