खेतोलाई के पास गाय को बचाने में पलटी पुलिसकर्मियों की कार, दो गंभीर घायल

लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -11 पर अचानक सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में जोधपुर के पुलिसकर्मियों की कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलटी खा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार सवार दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर में वीआइपी मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जोधपुर पुलिस के जवान तैनात थे। मंगलवार देर रात ड्यूटी पूरी करने के बाद दोनों पुलिसकर्मी कार से जैसलमेर से लाठी होते हुए जोधपुर लौट रहे थे। इसी दौरान खेतोलाई गांव के पास अचानक एक गाय सड़क पर आ गई। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने कार को मोड़ा, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पलटी खा गया। हादसे में पुलिसकर्मी रघुनाथ (37) और पुनाराम (32) गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों जवानों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और उपचार के लिए पोकरण चिकित्सालय पहुंचाया।पोकरण चिकित्सालय में चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया।