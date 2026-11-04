barmer: नयना जांगिड़ ने रेगिस्तान में नवाचार, जैविक खाद और जल संरक्षण से खेती का सफल मॉडल किया तैयार

आज वे करीब 50 बीघा फार्म में खेती का प्रबंधन कर रही हैं। इनमें आधे में अनार की खेती है। उनकी पहचान सिर्फ एक सफल महिला किसान के रूप में नहीं, बल्कि खेती को पर्यावरण संरक्षण और महिला रोजगार से जोडऩे वाली उद्यमी के रूप में भी बन रही है। करीब छह साल पहले अनार की खेती शुरू की थी। खेत में अनार के एक हजार पौधे हैं। इनसे सालाना करीब 12 से 15 टन उत्पादन होता है। वे बाजरा, मूंगफली, जीरा और अन्य फसलें भी उगाती हैं। खेती में वे गांवों की महिलाओं को काम दे रही हैं। महिलाएं ही अनार की खेती से जुड़े काम संभाली हैं। इससे उन महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है।