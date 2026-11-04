Rajasthan: सरपंच चुनाव से पहले आधी रात खूनी संघर्ष, तीन लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती

कालूराम की ओर से दिए गए परिवाद के अनुसार, ग्राम पंचायत बूल में सरपंच पद के लिए उसकी मां लाछी देवी पत्नी हेमाराम चुनाव मैदान में हैं। मंगलवार देर रात करीब एक बजे रमेश कुमार पुत्र मंगलाराम, बाबूलाल पुत्र हेमाराम और रामनिवास पुत्र रामलाल विश्नोई अपने वाहन से चुनाव कार्यालय से मतदाताओं को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान जगदीश के खेत के पास कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने वाहनों को रुकवा लिया और तीनों से विवाद करने लगे। परिवाद में कहा गया है कि कुछ देर बाद कई अन्य लोग भी गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंच गए।