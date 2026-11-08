सीकर: सर्राफा व्यापारी के बेटे ने ही रची लूट की साजिश, CCTV कैमरे से रख रहा था नजर; ऐसे खुला राज

Sikar Robbery News: सीकर शहर में धोद रोड पर सर्राफा कारीगर के साथ हुई लूट की वारदात की साजिश का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। वारदात को अंजाम देने वालों में सर्राफा व्यापारी का बेटा भी शामिल निकला। उसने ही कारीगर की गतिविधियों और दुकान में रखे सोने-चांदी के आभूषणों की जानकारी साथियों को दी थी। यही नहीं, वारदात के दौरान और उसके बाद वह मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रख रहा था। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचकर मामले का खुलासा कर दिया।