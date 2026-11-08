9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

सीकर: सर्राफा व्यापारी के बेटे ने ही रची लूट की साजिश, CCTV कैमरे से रख रहा था नजर; ऐसे खुला राज

सीकर में धोद रोड पर सर्राफा कारीगर से लूट का खुलासा हुआ है। व्यापारी के बेटे ने साथियों के साथ साजिश रची और CCTV से ऑनलाइन नजर रखी। पुलिस ने 12 घंटे में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Updated: 8 Nov 2026, 3:59 PM IST

sikar robbery news

पुलिस की गिरफ्त में लूट के आरोपी (पत्रिका फोटो)

Sikar Robbery News: सीकर शहर में धोद रोड पर सर्राफा कारीगर के साथ हुई लूट की वारदात की साजिश का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। वारदात को अंजाम देने वालों में सर्राफा व्यापारी का बेटा भी शामिल निकला। उसने ही कारीगर की गतिविधियों और दुकान में रखे सोने-चांदी के आभूषणों की जानकारी साथियों को दी थी। यही नहीं, वारदात के दौरान और उसके बाद वह मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रख रहा था। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचकर मामले का खुलासा कर दिया।

दुकान से सोना ले जाने के बाद बनाया निशाना

सीकर कोतवाली थानाधिकारी सुनील जांगिड़ ने बताया कि घंटाघर क्षेत्र में इंदरचंद सोनी की दुकान पर सोने-चांदी के आभूषण बनाने का काम करने वाले कारीगर ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि शुक्रवार रात को दुकान से ग्राहकों का करीब 100 ग्राम से अधिक सोने का रवा और सात ग्राम सोने की डली अपने स्कूटर की डिक्की में रखकर रवाना हुआ था।

राजस्थान: शेखावाटी घूमने आई महिला पर्यटक की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

ये भी पढ़ें
romanian tourist death

रात करीब 11 बजे धोद रोड स्थित माटोलियों की गली में पहुंचने पर पीछे से आई काले रंग की गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। कार से उतरे दो युवकों ने उसके साथ मारपीट की और चाबी छीनकर स्कूटी की डिक्की खोल ली। इसके बाद सोना रखा पर्स लूट लिया। आरोपी उसकी जेब से 7,600 रुपए भी ले गए।

रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित की निशानदेही, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी मदद से पुलिस ने तीन घंटे में ही एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हो गया।

कार किराए पर लेकर आए थे आरोपी

जांच में सामने आया कि सर्राफा व्यापारी के बेटे मोहित सोनी उर्फ मोनू उर्फ युवराज ने लूट की साजिश रची थी। उसे कारीगर की दिनचर्या और दुकान में रखे आभूषणों की जानकारी थी। उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची और किराए की कार लेकर वारदात को अंजाम दिया। साजिशकर्ता मोबाइल से जुड़े सीसीटीवी कैमरों के जरिए पीड़ित की गतिविधियों पर ऑनलाइन नजर रख रहा था।

ये पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मोहित (20) के अलावा शेखपुरा मोहल्ला निवासी शक्ति सिंह, जयकरण शर्मा उर्फ बिट्टू (24), बंगड़ी नांगल, गोविंदगढ़ (जयपुर) निवासी एवं हाल पालवास रोड निवासी प्रियांशु वैष्णव उर्फ लक्की उर्फ मास्टर और शहर के लसाड़िया का बास निवासी एवं हाल कंवरपुरा रोड निवासी सौरभ शर्मा उर्फ चीनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूटे गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा: पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर घायल

ये भी पढ़ें
bikaner train accident
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.