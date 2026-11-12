रसोई का बजट बिगड़ना तय! राजस्थान की मंडियों में ग्वार-मूंग के भाव में उछाल, ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई तेजी की असली वजह

इसका नतीजा है कि त्योहारी सीजन में लोगों को दालों और खाद्यान्न की खरीद पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। मंडी में भाव बढ़ने के बावजूद किसानों की स्थिति पूरी तरह बेहतर नहीं हुई है। कम उत्पादन के साथ फसल की गुणवत्ता बिगड़ने से कई किसानों को अपनी उपज कम भावों पर बेचनी पड़ रही है। जिन किसानों के पास अच्छी गुणवत्ता का माल है, उन्हें तेजी का फायदा मिल रहा है, जबकि कमजोर उपज वाले किसान बढ़ते बाजार भावों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सीकर मंडी में एक पखवाड़े में ही बाजरा, मूंग और मोठ जैसी प्रमुख फसलों की कम पैदावार का असर बाजार पर दिखाई देने लगा है। मंडी में मूंग 8500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। बाजरा 2200 से 2500 और मोठ 6025 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है।