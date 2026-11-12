बालोतरा न्यूज: 21 साल की उम्र में बनी सरपंच, 12वीं पास लक्ष्मी के कंधों पर गांव की सरकार

Rajasthan Panchayat Election 2026: बालोतरा: उम्र महज 21 साल 4 महीने, शिक्षा 12वीं पास और जिम्मेदारी पूरे गांव की सरकार चलाने की। जिस उम्र में युवा अपने करियर और भविष्य को संवारने के सपने देखते हैं, उस उम्र में बालोतरा जिले की लक्ष्मी मेघवाल ने गांव की कमान अपने हाथों में लेकर एक नई मिसाल कायम की है। ग्रामीण राजनीति में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हुए लक्ष्मी ने न केवल सरपंच का चुनाव जीता, बल्कि जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का गौरव भी हासिल किया। उनकी यह कामयाबी ग्रामीण क्षेत्र की उन बेटियों के लिए खास संदेश है, जो बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती हैं।