बालोतरा न्यूज: 21 साल की उम्र में बनी सरपंच, 12वीं पास लक्ष्मी के कंधों पर गांव की सरकार

लक्ष्मी मेघवाल (पत्रिका फोटो)
Rajasthan Panchayat Election 2026: बालोतरा: उम्र महज 21 साल 4 महीने, शिक्षा 12वीं पास और जिम्मेदारी पूरे गांव की सरकार चलाने की। जिस उम्र में युवा अपने करियर और भविष्य को संवारने के सपने देखते हैं, उस उम्र में बालोतरा जिले की लक्ष्मी मेघवाल ने गांव की कमान अपने हाथों में लेकर एक नई मिसाल कायम की है। ग्रामीण राजनीति में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हुए लक्ष्मी ने न केवल सरपंच का चुनाव जीता, बल्कि जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का गौरव भी हासिल किया। उनकी यह कामयाबी ग्रामीण क्षेत्र की उन बेटियों के लिए खास संदेश है, जो बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती हैं।
गिड़ा क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत उदरमाणियों की ढाणी में तीसरे चरण के तहत पंचायत चुनाव हुए थे। चुनाव में गांव की बेटी लक्ष्मी मेघवाल ने सरपंच पद के लिए ताल ठोकी। मतदान के बाद 5 नवंबर की देर रात जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो लक्ष्मी के समर्थकों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लक्ष्मी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी शांति देवी को 110 मतों से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उनके कंधों पर पूरे गांव के विकास और ग्रामीणों की उम्मीदों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई।
लक्ष्मी मेघवाल की जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि महज 21 साल 4 महीने की उम्र में उन्होंने ग्रामीण राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। आमतौर पर इस उम्र में युवा पढ़ाई, नौकरी और अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी को ग्रामीणों ने गांव का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन जनता ने उनके प्रति विश्वास जताते हुए उन्हें गांव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है।
12वीं पास लक्ष्मी की यह सफलता बताती है कि गांव की राजनीति में अब नई पीढ़ी की भागीदारी भी बढ़ रही है। खास बात यह है कि एक नवगठित ग्राम पंचायत को अपना पहला नेतृत्व देने के लिए ग्रामीणों ने एक युवा बेटी पर भरोसा जताया है। ऐसे में लक्ष्मी के सामने गांव की बुनियादी जरूरतों और विकास से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती भी रहेगी।
लक्ष्मी मेघवाल के परिवार का भी पंचायत से पुराना जुड़ाव रहा है। उनकी मां इंद्रो देवी वर्ष 2015 से 2020 तक पूनियों का तला ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हैं। ऐसे में लक्ष्मी के परिवार ने पंचायत स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी को करीब से देखा है। अब बेटी ने चुनाव जीतकर इस सिलसिले को एक नई दिशा दी है।
लक्ष्मी के पिता दलाराम गिड़ा में बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में उनका एक भाई कुलदीप भी है। मां के पूर्व सरपंच रहने के अनुभव और परिवार की पृष्ठभूमि के बीच लक्ष्मी ने अपनी अलग पहचान बनाते हुए चुनावी मैदान में जीत हासिल की है।
गिड़ा क्षेत्र की उदरमाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत का गठन कुछ महीने पहले ही हुआ था। नई पंचायत बनने के बाद यहां पहली बार पंचायत चुनाव हुए और ग्रामीणों ने लक्ष्मी मेघवाल को अपना सरपंच चुना। ऐसे में उनके सामने केवल सरपंच के पद की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि नवगठित पंचायत को विकास की राह पर आगे ले जाने का अवसर भी है। एक नई ग्राम पंचायत के रूप में यहां विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना, ग्रामीणों की समस्याओं को समझना और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना लक्ष्मी के कार्यकाल की अहम कसौटी होगी।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गांव में जश्न का माहौल रहा। समर्थकों ने जीत पर खुशी जताई। इस बीच लक्ष्मी का सादगीपूर्ण व्यवहार और बुजुर्गों के प्रति सम्मान भी चर्चा में रहा। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय ग्रामीणों के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद को दिया। उनके लिए यह जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि गांव के लोगों की ओर से जताया गया भरोसा है।
सरपंच बनने के बाद लक्ष्मी मेघवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। जनता के सहयोग और सहभागिता के बिना गांव के विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, "मैं आपकी बेटी हूं। आप अपनी समस्याएं लेकर बिना किसी झिझक के मेरे पास आइए। मैं आपकी सरपंच होने के साथ इसी गांव की बेटी भी हूं। हम सब मिलकर उदरमाणियों की ढाणी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।" लक्ष्मी के इस संदेश में ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने का संकल्प साफ नजर आता है।
लक्ष्मी मेघवाल की कहानी केवल 21 साल की उम्र में सरपंच बनने तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण परिवेश में बेटियों की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की बदलती तस्वीर भी दिखाती है। सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के बीच आगे बढ़कर उन्होंने यह साबित किया है कि अवसर और जनता का विश्वास मिले तो बेटियां भी नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं।
अब पूरे गांव की निगाहें नई सरपंच लक्ष्मी पर टिकी हैं। 21 साल की उम्र में मिली इस बड़ी जिम्मेदारी को वह किस तरह निभाती हैं और नवगठित ग्राम पंचायत उदरमाणियों की ढाणी को विकास की राह पर कितना आगे ले जाती हैं, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल, उनकी जीत ने क्षेत्र की बेटियों के सामने एक नई मिसाल जरूर पेश कर दी है।
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