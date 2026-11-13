Sikar News: चमत्कार के नाम पर महिलाओं को जाल में फंसाया, साधु बनकर आया ठग सोने के जेवर लेकर फरार

पीड़ित शिवचंद खोखर ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी पतासी देवी और गोपाली देवी पत्नी हरसाराम खोखर के साथ प्रकाश खोखर के घर आयोजित लग्न समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से लौटते समय घसीपुरा पुलिया से करीब 100 मीटर पहले अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। शिवचंद बाइक को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कांवट की तरफ से एक सफेद कार वहां आकर रुकी। कार में एक युवक चालक की सीट पर था और उसके साथ साधु के वेश में एक व्यक्ति बैठा हुआ था।