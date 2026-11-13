जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या की हत्या: बदला लेने के लिए बनाई नई गैंग; जानिए आखिर क्या है पूरा सच

जयपुर। सात साल पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। करधनी थाना क्षेत्र के रावण गेट के पास जगदम्बा नगर में जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय चौधरी उर्फ विजय बाज्या (35) की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करधनी थाना पुलिस, डीएसटी और अन्य थानों की टीमों ने वारदात के 12 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे करीब सात साल पुरानी आपसी रंजिश सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गैंग बनाकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।