Rajasthan Bureaucracy: संपत्ति पर उठे सवाल, तो चीफ सेक्रेटरी वी. श्रीनिवास ने तोड़ी चुप्पी, ‘बेशकीमती’ फ्लैट का दिया हिसाब-किताब

राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में आइएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरण (IPR - Immovable Property Return) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खुद आगे आकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पत्रकार द्वारा उनकी संपत्ति को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्य सचिव ने न केवल हर तथ्य सामने रखा, बल्कि यह भी दोहराया कि वे प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।