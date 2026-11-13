‘किस आधार पर किया CM भजनलाल का स्वागत?’ पंचायत चुनाव की ‘आचार संहिता’ के बीच ‘प्रोटोकॉल’ पड़ा भारी, सवालों में जैसलमेर DM अनुपमा जोरवाल

राजस्थान में पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू रहने के बीच एक बड़ा प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। पिछले दिनों जैसलमेर जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल द्वारा उनका स्वागत किया जाना अब उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर से जवाब तलब किया है।