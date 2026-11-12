jaisalmer: गुजराती सैलानियों की आमद से जैसलमेर में आकार ले रहा फेस्टिव इकोनॉमी का नया मॉडल

जैसलमेर. स्वर्णनगरी में दिवाली के दौरान उमड़ने वाली गुजराती सैलानियों की भीड़ केवल पर्यटन स्थलों की रौनक नहीं बढ़ा रही, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कमाई का नया अवसर भी बन रही है। पांच दिन के इस फेस्टिव सीजन में पर्यटकों की जेब से निकलने वाला पैसा होटल और रिसॉर्ट से आगे बढ़कर टैक्सी चालकों, हस्तशिल्पियों, ऊंट संचालकों, लोककलाकारों, रेस्टोरेंट, होमस्टे और छोटे दुकानदारों तक पहुंच रहा है। पर्यटन कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक, गोवर्धन पूजा से लाभ पंचमी तक करीब 60 हजार पर्यटकों की आवक और लगभग 85 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। यानी जैसलमेर में पर्यटन का नया गणित अब केवल कितने पर्यटक आए, बल्कि उनके खर्च से कितने स्थानीय परिवारों को रोजगार मिला, इस आधार पर भी समझा जा रहा है। गौरतलब है कि गुजरात के व्यापारी और मध्यमवर्गीय परिवार दीपावली के बाद छुट्टियों में जैसलमेर पहुंचते हैं। इस दौरान शहर के होटल, होमस्टे, सम-खुहड़ी के रिसॉर्ट और टेंट कॉलोनियों में बुकिंग बढ़ जाती है, लेकिन इस सीजन की आर्थिक अहमियत होटल की कमाई से कहीं आगे है। पर्यटक होटल से निकलकर स्थानीय परिवहन, खानपान, खरीदारी, गाइड और मनोरंजन गतिविधियों पर भी खर्च करते हैं। यही खर्च अलग-अलग छोटे व्यवसायों तक पहुंचकर पर्यटन की कमाई का दायरा बढ़ाता है।