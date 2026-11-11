jaisalmer:  तनोट माता के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री, प्रदेश की खुशहाली की कामना की

उन्होंने राजस्थान में विकास की निरंतरता बनाए रखने और भविष्य में भाजपा सरकार को पुनः स्थापित करने के लक्ष्य पर जोर दिया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला जवानों के साथ भैया दूज का पर्व मनाया। इस अवसर पर खेल एवं उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी, राजेंद्र गहलोत, किसान बोर्ड के चेयरमैन सीआर चौधरी, संभाग सह प्रभारी चंपालाल गेडर, प्रदेश मंत्री आईदानसिंह भाटी, विधायक छोटू सिंह भाटी, पंचायत चुनाव प्रभारी दीप सिंह धनानी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, नगर परिषद सभापति विजय डांगरा, शैतान सिंह राठौड़, जितेन्द्र सिंह भाटी और बाल भारती सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री इसके बाद जयपुर रवाना हुए।