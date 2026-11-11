jaisalmer: गांवों में चुनावी रंगत परवान पर, सरपंची के लिए जनसंपर्क में झोंकी ताकत

ग्रामीण सडक़ों पर इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है। वाहनों पर प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिह्न, फोटो और प्रचार संदेशों वाली आकर्षक सामग्री लगाई गई है। वाहनों के काफिले गांवों और ढाणियों में पहुंचते ही चुनावी हलचल बढ़ जाती है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के साथ सरपंच पद की सीधी प्रतिस्पर्धा ने गांवों में राजनीतिक समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। अब प्रत्याशियों की नजर अधिकाधिक मतदाताओं तक पहुंचने और अंतिम समय में समर्थन जुटाने पर टिकी है। इतनी ग्राम पंचायतेंपंचायत समिति ग्राम पंचायतें जैसलमेर 31सांकड़ा 29रामगढ़ 20रामदेवरा 24राजमथाई 30नाचना 20मोहनगढ़ 20खुहड़ी 33फतेहगढ़ 38भणियाणा 21