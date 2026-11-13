राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच वोटर लिस्ट से छेड़छाड़! निर्वाचन आयोग को झटका, जानें क्या है पूरा मामला?

राजस्थान में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष खंडपीठ का गठन कर एक अहम मामले की सुनवाई की और राज्य निर्वाचन आयोग की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि एक बार चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदाता सूची से नाम ना तो जोड़े जा सकते हैं और ना ही हटाए जा सकते हैं।