Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव के बीच BJP प्रत्याशियों ने नेपाल में- तो कांग्रेस ने शिमला में मनाई दिवाली, जानिए बाड़ेबंदी पर लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में पंचायत राज चुनावों की सरगर्मियों के बीच प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए 'बाड़ेबंदी' का दौर देखने को मिल रहा है। अलवर के कठूमर एवं सौंखर-खैरली पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों की घेराबंदी काफी तेज कर दी गई है। ताजा घटनाक्रम में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने समर्थित पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को प्रशिक्षण शिविर के नाम पर अलग-अलग राज्यों और यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल तक भेज दिया है।