राजस्थान में 550 करोड़ का भारी-भरकम निवेश करेंगी जापानी कंपनियां- 15 एकड़ में लगेंगे प्लांट, सामने आया पूरा ‘फ्यूचर प्लान’

राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर स्थित घीलोठ रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को एक नई और बड़ी गति मिलने जा रही है। रीको घीलोठ जोन में चार नई जापानी कंपनियां करीब 550 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने जा रही हैं। इन जापानी कंपनियों को लगभग 15 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है, जिस पर वे अपने नए मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक प्लांट स्थापित करेंगी। इस बड़े निवेश से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।