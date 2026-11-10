Alwar: दीपावली के बाद अलवर में बढ़ा प्रदूषण, सड़कों पर एंटी-स्मॉग गन से छिड़काव शुरू 

बढ़ते प्रदूषण और धूल से राहत दिलाने के लिए अलवर नगर निगम की ओर से सड़कों पर एंटी स्मॉग गन (Anti Smog Gun) की मदद ली जा रही है। इसके जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी की महीन फुहारों से हवा में मौजूद धूल के कण नीचे बैठते हैं। इससे सड़क किनारे और आसपास के इलाकों में उड़ने वाली धूल को कम करने में मदद मिलती है। शहर के भगत सिंह चौराहा, नंगली सर्किल, जेल चौराहा, तिजारा रोड और दिल्ली रोड जैसे व्यस्त इलाकों में सड़कों और पेड़ों पर पानी की बौछार की जा रही हैं।