Alwar: दीपावली के बाद अलवर में बढ़ा प्रदूषण, सड़कों पर एंटी-स्मॉग गन से छिड़काव शुरू 

एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव (फोटो - पत्रिका)
दीपावली के त्योहार के बाद अलवर शहर की हवा बिगड़ गई है। आतिशबाजी और बदलते मौसम के चलते शहर में प्रदूषण (Air Pollution) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दीपावली के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का धुआं और सड़कों पर उड़ने वाली धूल हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। त्योहार के बाद भी इसका असर दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह अलवर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 265 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है।
बढ़ते प्रदूषण और धूल से राहत दिलाने के लिए अलवर नगर निगम की ओर से सड़कों पर एंटी स्मॉग गन (Anti Smog Gun) की मदद ली जा रही है। इसके जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी की महीन फुहारों से हवा में मौजूद धूल के कण नीचे बैठते हैं। इससे सड़क किनारे और आसपास के इलाकों में उड़ने वाली धूल को कम करने में मदद मिलती है। शहर के भगत सिंह चौराहा, नंगली सर्किल, जेल चौराहा, तिजारा रोड और दिल्ली रोड जैसे व्यस्त इलाकों में सड़कों और पेड़ों पर पानी की बौछार की जा रही हैं।
दीपावली के बाद शहर में प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी हो गए हैं। खासकर व्यस्त सड़कों और अधिक वाहनों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में धूल का स्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो सकती है।
वायु प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। इससे आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सुबह और देर रात प्रदूषण के स्तर को देखते हुए खुले में ज्यादा देर तक रहने से बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क इस्तेमाल करना चाहिए।
एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव धूल को कम करने में मददगार है, लेकिन इससे सभी तरह के वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना और अन्य प्रदूषण के स्रोतों पर भी रोक लगाना जरूरी है। शहर में साफ-सफाई, सड़कों से धूल हटाने और प्रदूषण के स्तर की नियमित निगरानी से ही हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
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