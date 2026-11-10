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अलवर

Alwar: अलवर में सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, दिल्ली के दो इंजीनियर गंभीर घायल

अलवर में बहाला टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दिल्ली से आए दो इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 10 Nov 2026, 11:49 AM IST

Alwar Road Accident

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

अलवर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दिल्ली से आए दो इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सोमवार रात बहाला टोल प्लाजा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी प्रवीण (पुत्र श्रीरामजीत) फिलहाल दिल्ली के समयपुर बादली में रहते हैं।

वह अपने साथी दिल्ली निवासी अरविंद ठाकुर (पुत्र भागीरथ) के साथ अलवर आए थे। दोनों पेशे से इंजीनियर हैं। बताया जा रहा है कि दोनों का एक परिचित बिहार का रहने वाला है, जो अलवर में रहता है। वह छठ पूजा (Chhath Puja) मनाने के लिए बिहार जाने वाला था। इसी सिलसिले में दोनों दोस्त उससे मिलने के लिए अलवर पहुंचे थे। परिचित से मुलाकात करने के बाद दोनों कार से दिल्ली लौट रहे थे।

बहाला टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा

वापसी के दौरान बहाला टोल प्लाजा के पास उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन सीधे डिवाइडर (Divider) पर चढ़कर उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा। 

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हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीरों की नजर क्षतिग्रस्त कार पर पड़ी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद राहगीरों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

दोनों अस्पताल में भर्ती 

हादसे में प्रवीण के हाथ में फ्रैक्चर (Fracture) आया है, जबकि अरविंद ठाकुर को गंभीर अंदरूनी चोटें (Internal Injuries) लगी हैं। दोनों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार को कब्जे में ले लिया है। साथ ही दोनों घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।

पुलिस दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कार की तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा था। दोनों युवक छठ पूजा से पहले बिहार जाने की तैयारी कर रहे अपने परिचित से मिलने के लिए अलवर आए थे। मुलाकात के बाद दिल्ली लौटते समय हुए इस हादसे ने उनकी यात्रा को अस्पताल तक पहुंचा दिया।

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