Alwar: अलवर में सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, दिल्ली के दो इंजीनियर गंभीर घायल

अलवर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दिल्ली से आए दो इंजीनियर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सोमवार रात बहाला टोल प्लाजा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी प्रवीण (पुत्र श्रीरामजीत) फिलहाल दिल्ली के समयपुर बादली में रहते हैं।



वह अपने साथी दिल्ली निवासी अरविंद ठाकुर (पुत्र भागीरथ) के साथ अलवर आए थे। दोनों पेशे से इंजीनियर हैं। बताया जा रहा है कि दोनों का एक परिचित बिहार का रहने वाला है, जो अलवर में रहता है। वह छठ पूजा (Chhath Puja) मनाने के लिए बिहार जाने वाला था। इसी सिलसिले में दोनों दोस्त उससे मिलने के लिए अलवर पहुंचे थे। परिचित से मुलाकात करने के बाद दोनों कार से दिल्ली लौट रहे थे।