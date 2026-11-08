कौन थे डॉ. जसवंत यादव? चार बार विधायक, एक बार सांसद और राजस्थान सरकार में रहे श्रम मंत्री, जानिए पूरा सफर

BJP MLA Jaswant Yadav Death : अलवर। राजस्थान के वरिष्ठ नेता और बहरोड़ से भाजपा विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का रविवार सुबह 8:15 बजे निधन हो गया। उन्होंने जयपुर के एक अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से अलवर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को पैतृक गांव सिलपटा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।