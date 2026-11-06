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अलवर पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा, दीपोत्सव 2026 का आगाज; होप सर्कस पर लेजर शो

अलवर में दीपोत्सव की रौनक शुरू हो गई है। शुक्रवार को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा अलवर आए हैं। उनके साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल रहे।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 6 Nov 2026, 5:06 PM IST

actor randeep hooda alwar

अलवर पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा (फोटो - पत्रिका)

दीपावली के अवसर पर अलवर में दो दिवसीय दीपोत्सव-2026 (Alwar Deepotsav 2026) मनाया जा रहा है। 6 और 7 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के ऐतिहासिक स्थल और प्रमुख बाजार रोशनी से जगमगाते नजर आ रहे हैं। अलवर टाइगर मैराथन ट्रस्ट, संयुक्त व्यापारी महासंघ, नगर निगम, यूआईटी और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस दीपोत्सव में 11 हजार दीपक जलाने के साथ लेजर लाइट शो (Laser Light Show), भजन संध्या और महाआरती जैसे आयोजन हो रहे हैं।

शुक्रवार को कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता और टाइगर मैराथन के ब्रांड एंबेसडर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) अलवर आए हैं। उनके साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, अलवर नगर निगम की मेयर सुमनलता अग्रवाल, विधायक सुखवंत सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 

मूसी महारानी की छतरी से कार्यक्रम की शुरुआत

दीपोत्सव की शुरुआत शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे मूसी महारानी की छतरी पर टाइगर मैराथन-2027 (Tiger Marathon 2027) के प्री-कर्सर इवेंट से हुई। इसमें मैराथन के ब्रांड एंबेसडर रणदीप हुड्डा के साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे।

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