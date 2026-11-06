भिवाड़ी में AQI 333 पार, अलवर-नीमराणा में भी हवा हुई ‘बहुत खराब’

अलवर. दीपावली (Diwali) का त्योहार नजदीक आते ही जिले की आबोहवा बिगड़ने लगी है। प्रदूषण (Pollution) के बढ़ते स्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को जिले के अलग-अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला। भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां एक्यूआई 333 दर्ज किया गया। वहीं नीमराना में 292, बहरोड़ में 257 और अलवर शहर में 201 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया।