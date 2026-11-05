क्यूआर कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति

अलवर. दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने अलवर सहित एनसीआर क्षेत्र में पटाखों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पटाखे चलाने के लिए दिन में केवल दो घंटे की समयावधि तय की गई है। इतना ही नहीं, बाजार में हर पटाखा नहीं बिक सकेगा। केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। यानी पटाखा खरीदने से पहले उसके पैकेट पर क्यूआर कोड देखना भी जरूरी होगा।