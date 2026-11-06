Alwar Deepotsav 2026: आज शाम होप सर्कस पर होगा लेजर लाइट शो, रणदीप हुड्डा करेंगे शुभारंभ

दीपोत्सव को पारिवारिक और मनोरंजक बनाने के लिए बच्चों और बड़ों के लिए मिट्टी की गुल्लक (Clay Piggy Bank) और दीपकों पर रंगों से चित्रकारी (Painting Activity) की रचनात्मक प्रतियोगिता भी रखी गई है। प्रतिभागी अपनी पसंद से दीयों व गुल्लक को सजा सकेंगे प्रतिभागी अपनी कल्पना और कला के अनुसार इन्हें सजाएंगे। खास बात यह है कि प्रतिभागी अपने बनाए हुए दीपक और गुल्लक अपने साथ घर भी ले जा सकेंगे। इस तरह दीपोत्सव में मनोरंजन के साथ लोगों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा।