8 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

राजस्थान में कहीं मुंह में फटा पटाखा तो कहीं गिलास के नीचे रखकर फोड़ा बम, 5 बच्चे घायल

Rajasthan Firecracker Accident: दीपावली पर पटाखे के साथ की गई एक खतरनाक लापरवाही पांच वर्षीय मासूम के लिए जानलेवा हादसे में बदल गई। बानसूर निवासी बालक ने पटाखा मुंह में रखकर दबा दिया। इसी दौरान पटाखा मुंह के अंदर ही फट गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Updated: 8 Nov 2026, 7:53 AM IST

Firecracker Accident

घायल बच्चा। फोटो: पत्रिका

कोटपूतली। दीपावली पर पटाखे के साथ की गई एक खतरनाक लापरवाही पांच वर्षीय मासूम के लिए जानलेवा हादसे में बदल गई। बानसूर निवासी बालक ने पटाखा मुंह में रखकर दबा दिया। इसी दौरान पटाखा मुंह के अंदर ही फट गया। धमाके से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और जबड़े में गंभीर चोट आई। परिजन उसे तत्काल कोटपूतली के राजकीय बीडीएम चिकित्सालय लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया।

ट्रोमा नर्सिंग प्रभारी श्रीराम सराधना ने बताया कि बानसूर निवासी पांच वर्षीय कार्तिक के साथ यह हादसा हुआ। पटाखा मुंह में फटने से चेहरे का एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया और जबड़े में गंभीर चोट आई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया।

गिलास के नीचे बम रखकर फोड़ा, 4 बच्चे घायल

इधर, अजमेर शहर के अलवर गेट क्षेत्र के मिस्त्री मोहल्ले में शनिवार को छोटे बच्चे सुतली बम के ऊपर स्टील का गिलास रखकर उसके हवा में उछलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन गिलास ऊपर जाने के बजाय सुतली बम के तेज धमाके के साथ ही फटकर बिखर गया। स्टील के टुकड़े आसपास खड़े बच्चों को जा लगे।

Rajasthan Panchayat Election 2026: चौथे चरण के नामांकन में 1754 प्रत्याशी चुनाव मैदान से हटे, 11 जगह निर्विरोध

ये भी पढ़ें
Rajasthan Panchayat Election

हादसे में चार बच्चे घायल हो गए। इनमें आठ वर्षीय दिशांत के पेट में में स्टील का करीब डेढ़ सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा धंस गया। उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन कर टुकड़ा निकाला। वहीं, 10 वर्षीय प्रज्ञा को गहरा कट लगने पर 5-6 टांके लगाने पड़े। दो अन्य बच्चे जतिन और कबीर को भी चोटें आई।

पटाखे चलाते समय बरतें सावधानी

दीपावली पर पटाखे चलाते समय जरा सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। बच्चों को पटाखे चलाते समय कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पटाखों को मुंह में रखना, हाथ में पकड़कर जलाना या फटने के दौरान उनके पास झुककर देखना बेहद खतरनाक है। अभिभावकों को बच्चों पर नजर रखने के साथ सुरक्षित दूरी और सावधानी के नियमों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए।

Jaipur Metro: जयपुर के सिंधी कैंप से हीरापुरा बस टर्मिनल तक पहुंचेगी मेट्रो, जानें कब पूरा होगा 1.35KM रूट का काम

ये भी पढ़ें
jaipur metro-2
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.