राजस्थान में कहीं मुंह में फटा पटाखा तो कहीं गिलास के नीचे रखकर फोड़ा बम, 5 बच्चे घायल

कोटपूतली। दीपावली पर पटाखे के साथ की गई एक खतरनाक लापरवाही पांच वर्षीय मासूम के लिए जानलेवा हादसे में बदल गई। बानसूर निवासी बालक ने पटाखा मुंह में रखकर दबा दिया। इसी दौरान पटाखा मुंह के अंदर ही फट गया। धमाके से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और जबड़े में गंभीर चोट आई। परिजन उसे तत्काल कोटपूतली के राजकीय बीडीएम चिकित्सालय लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया।