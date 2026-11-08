Rajasthan Panchayat Election 2026: चौथे चरण के नामांकन में 1754 प्रत्याशी चुनाव मैदान से हटे, 11 जगह निर्विरोध

पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव परिणामों में बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र में कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के करीबी माने जाने वाले परिवारों को इस बार हार का सामना करना पड़ा। छाजा ग्राम पंचायत में करीब 30 वर्षों से प्रभाव रखने वाले हरिशंकर देवतरा के परिवार की गीता देवी को तुलसी देवी ने 530 मतों से हराया। गीता देवी लगातार तीन बार सरपंच रह चुकी थीं। वहीं टामटिया ग्राम पंचायत में करीब 25 वर्षों से प्रभाव रखने वाले हकरिया कलासुआ के परिवार को भी चुनाव में हार मिली।