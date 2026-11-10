Alwar: अलवर-राजगढ़ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा: बस ने बाइक को रौंदा, युवक की मौत 

सदर थाना पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को अलवर जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके पर नहीं मिला। थानाधिकारी के अनुसार, पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करेगी।



साथ ही बस को जब्त करने सहित आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे की खबर फैलते ही बुर्जा गांव और आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने सड़क पर लापरवाही से दौड़ती बसों पर नाराजगी जताते हुए कुछ देर के लिए जाम (Traffic Jam) लगा दिया। पुलिस की समझाइश और सख्त कानूनी कार्रवाई के आश्वासन के बाद यातायात को सुचारू कराया गया।