Alwar News: ‘पापा, सुबह 3 बजे उठा देना…’ कहकर सोए थे ESIC के डिप्टी डायरेक्टर, सुबह फर्श पर पड़ा मिला शव

मृतक के भाई हुकम चंद मीणा ने बताया कि संतोष मीणा दिल्ली में स्थित ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण वे दिवाली मनाने के लिए अलवर शहर के धाबाई जी का बास स्थित अपने घर आए हुए थे। रविवार रात को ही उन्होंने अपने पिता गुलाबचंद से सामान्य रूप से बातचीत की थी। इसके बाद सुबह जल्दी 3 बजे जगाने की बात कहकर अपने कमरे में सोने चले गए थे। लेकिन, सुबह जब परिजनों ने उन्हें देखा तो वे घर में सीढ़ियों के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिले। उन्हें इस हालत में देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।