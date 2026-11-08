Rajasthan News: रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान को ‘हार्ड’ श्रेणी में किया शामिल, जानिए सैनिकों और उनके परिवारों को क्या मिलेगी बड़ी राहत?

रक्षा मंत्रालय ने राजस्थान समेत देशभर के 87 गैर-सैन्य स्टेशनों को 'हार्ड नॉन-मिलिट्री स्टेशन' (एचएनएमएस) की श्रेणी में शामिल किया है। इससे खासतौर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और सैनिक स्कूलों में तैनात सशस्त्र बलों के कर्मियों को राहत मिलेगी। बता दें कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है और इसका एक बहुत बड़ा भूभाग थार के रेगिस्तान तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में आता है।