Rajasthan: चुनावी रंजिश में 2 युवकों पर हमला, गंभीर हालत में जयपुर रेफर; गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में दिया धरना

धरने पर बैठे लोगों का आरोप था कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बाद में रात करीब एक बजे पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ।