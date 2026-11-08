राजस्थान में पाक हैंडलर शहजाद भट्टी के स्लीपर नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 युवक गिरफ्तार; ग्रुप के 34 नए सदस्य रडार पर

पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि पकड़े गए तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया ग्रुप में 34 नए सदस्यों के नाम सामने आए हैं। इन सभी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नेटवर्क से जोड़ने के मामले की भी जांच की जा रही है। एसपी के मुताबिक, कम उम्र के युवाओं को ऐसे नेटवर्क में शामिल करने की कोशिशें इलाके के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। पुलिस खुफिया एजेंसियों से मिलने वाले इनपुट के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाने और उसे ध्वस्त करने के प्रयास कर रही है। बॉर्डर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।