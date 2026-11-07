पहले 65 वोट से जीती, सरपंच बनने की खुशी में पटाखे भी फूटे, चौथी बार हुई काउंटिंग तो आया ‘चौंकाने’ वाला नतीजा

यहां गुरुवार सुबह करीब चार बजे मतगणना का परिणाम जारी किया गया। कमला देवी के समर्थकों ने जीत की खुशी में पटाखे भी चला दिए, लेकिन मतगणना पर आपत्ति के बाद दोबारा गिनती करवाई गई। बताया गया कि कमला देवी के 32 और सपना के आठ वोट निरस्त किए गए। चार बार मतगणना के बाद विवाद के बीच सपना मेहरड़ा को चार वोट से सरपंच निर्वाचित घोषित किया गया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने करीब 150 जवानों का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया। हंगामे के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसमें कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। इसके बाद परिणाम घोषित किया गया।