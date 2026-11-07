Rajasthan: कहीं 30 तो कहीं 25 साल पुराना सियासी दबदबा टूटा, सरपंच चुनाव में कांग्रेस नेता मालवीया के 2 करीबी परिवार को मिली हार

आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के करीबी माने जाने वाले नेताओं के परिवारों को इस बार ग्रामीणों के चुनावी फैसले का सामना करना पड़ा। इनमें छाजा और टामटिया ग्राम पंचायत के परिणाम विशेष रूप से चर्चा में है। छाजा ग्राम पंचायत में पिछले करीब 30 वर्षों से हरिशंकर देवतरा के परिवार का राजनीतिक प्रभाव बना हुआ था। आनंदपुरी प्रधान हरिशंकर देवतरा को पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया का करीबी माना जाता है। इस बार चुनाव में ग्रामीणों की नाराजगी के बीच उनके परिवार की गीता देवी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में तुलसी देवी ने 1097 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि गीता देवी को 567 मत मिले। इस तरह तुलसी देवी ने 530 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। लगातार तीन बार गीता देवी के सरपंच रहने के बाद इस बार मतदाताओं ने बदलाव का फैसला सुनाया।